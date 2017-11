Kooivechten in België: deze Antwerpse kleppers gaan voor een internationale carrière

Binnenkort is er in de UFC de 'Battle of the undefeated'. Het zou fantastisch zijn als ik daaraan mee kan doen.

Binnenkort is er in de UFC de 'Battle of the undefeated'. Het zou fantastisch zijn als ik daaraan mee kan doen.

Als Ayton kan winnen, dan lonkt de UFC. Dat is de grootste competitie ter wereld met wereldster Conor McGregor. De Ier is het uithangbord van een sport die verschillende disciplines combineert: van judo, over karate, tot kickboxen en worstelen.

“Ik heb toch meer stress omdat het een thuisgevecht is. Binnenkort is er in de UFC de 'Battle of the undefeated'. Het zou fantastisch zijn als ik daaraan mee kan doen.”

Maar zijn tegenstander Jack Sure is te sterk. De Welshmen houdt hem in een wurggreep en Ayton moet opgeven. Voor het eerst in zijn loopbaan verliest hij een kamp.



“Ik wist dat het een goede vechter was en dat hij goed op de grond is. Shit happens. Spijtig.”