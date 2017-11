Bobsleeërs Aleksej Negodajlo en Dimitri Troenenkov werden gediskwalificeerd en zien hun resultaten op de Spelen in 2014 geannuleerd worden. Het duo won goud met de viermansbob in Sotsji.

Hetzelfde geldt voor biatleten Jana Romanova (zilver in 4x6 km estafette) en Olga Viloechina (zilver in 7,5 km en 4x6 km estafette) en Sergej Tsjoedino (5e in skeleton).