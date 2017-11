Evi Van Acker: "Als Thiam geen Sportvrouw van het jaar wordt, is er iets mis"

Hoe zit het bij de mannen?

Van Acker: "Ik heb niet echt 1 favoriet als ik naar die lijst kijk. Ik denk dat Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert een heel goed jaar gehad hebben. Maar David Goffin heeft het ook supergoed gedaan op de Masters. Dus daar kon ik niet echt een favoriet kiezen. Ik zou gaan voor Goffin of Greg."

"Uiteindelijk moet je kijken naar de prestaties gedurende het jaar. Het is wel zo dat Goffin de laatste weken supergoed bezig is en nu veel in het nieuws is."

Wat met Wout van Aert, die ook wereldkampioen is?

Van Acker: "Elke wereldtitel is groots. Dat is het hoogste wat je kunt behalen in je sport. Eigenlijk mag hij ook zeker in de top 3 staan."

En de voetballers?

Van Acker: "Dat zijn sowieso topspelers. Maar het blijft een ploegsport. Misschien is dat wat raar om zo te denken, maar zij kunnen alleen maar heel goed zijn omdat ze een goede bal krijgen van iemand anders. Dat neemt niet weg dat het toppers zijn in hun vak. Ik vind het persoonlijk iets moeilijker om hun die titel te geven, maar ze zouden het ook zeker verdienen."