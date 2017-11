Stefan Everts in zijn bos: "Ik ga voor een sabbatjaar"

10-voudig wereldkampioen motorcross Stefan Everts heeft tijd nodig om alles te verwerken. "Het was een enorme shock."

"We werkten de voorbije jaren enorm hard om het Suzuki-team opnieuw op te bouwen en het team in een andere richting te zetten. Dat is nu stopgezet. Het is heel jammer, maar het is een keuze die we moeten respecteren", gaat de gewezen motorcrosser voort.