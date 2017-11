Hellebaut en Dendoncker zamelen geld in voor Special Olympics op gala

"Dat gaf meteen een warm gevoel", zegt Tia Hellebaut. "Ik vind het fijn dat ik er vanavond bij mag zijn, maar eigenlijk gaat het vandaag om de atleten van de Special Olympics."

Ook Anderlecht-speler Leander Dendoncker was aanwezig. "Ik vind dit een heel mooi initiatief. Ik vind dat iedereen aan sport moet kunnen doen, met of zonder beperking. En ik zal zeker ook zelf mijn steentje bijdragen."

Op de vorige gala-avond werd 200.000 euro opgehaald. "Dat bedrag willen we nu graag overtreffen", zegt Piet Steel, voorzitter van Special Olympics Belgium. "Want ons uiteindelijk doel is om in 2020 20.000 atleten met een verstandelijke beperking aan het sporten te krijgen. Nu zijn dat er 15.000, dus we hebben nog een lange weg te gaan én we hebben middelen nodig om die weg af te leggen."