BOIC-manager: "Goud en brons op de Winterspelen? Waar kan ik tekenen?"

"Het is de bedoeling dat ik de teams en sporters in hun traject naar de Spelen opvolg. Ik hoop mijn expertise uit het snowboard mee te pakken in mijn nieuwe functie."

Zijn eerste opdracht worden de Winterspelen in Pyeongchang. Volgens het sportstatistiekenbedrijf Gracenote zou België daar 1 keer goud en 1 keer brons halen. "Waar is dat contract, dat ik meteen kan tekenen?", lacht Coeckelberghs.

"Maar het is helemaal niet zo eenvoudig. Smits zou voor die gouden medaille moeten zorgen, maar er zijn zoveel variabelen in het snowboard. Alle omstandigheden zijn anders. Wie kan in die omstandigheden zijn moeilijkste tricks doen?"

Coeckelberghs kan zijn verleden in het snowboard maar moeilijk verbergen. "Die sport blijft in mijn hart en zal er nooit uitgaan. Ik kan het niet loslaten. Maar ik hoop dat die passie en drive aanstekelijk werken voor de andere sporten."