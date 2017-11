België verdedigt wereldtitel kaatsen in Colombia: "Maar het is niet meer zoals vroeger"

Kaatsen uitleggen is niet eenvoudig. Het puntensysteem is met 15-30-40 in elk geval zoals bij tennis. En ook het balletje is bijna hetzelfde.

"We spelen eigenlijk met een gepelde tennisbal. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld bij de internationale variant. De ene ploeg serveert vanaf zijn speelhelft in een bepaald vak van de tegenstander."

"Die probeert dan de bal tegen te houden of terug te slaan. Met de kaats bedoelen we het midden van het veld waar je telkens over moet slaan. In tegenstelling tot tennis spelen we maar tot 1 set."