Www.sportfraude.be moet manipulatie van sportwedstrijden bestrijden

Sport Vlaanderen maakte het initiatief in een persbericht bekend: "Het fenomeen van manipulatie van sportwedstrijden heeft de voorbije jaren jammer genoeg regelmatig in de belangstelling gestaan."

"Het heeft zich ontwikkeld tot de belangrijkste bedreiging van de integriteit van de sport. De praktijk heeft zich geleidelijk over alle landen en sportdisciplines verspreid."

"Manipulatie komt hoofdzakelijk voor in de vorm van corruptie, bedreigingen of geweld tegen spelers, trainers of officials om het resultaat van een wedstrijd te beïnvloeden en zo financieel voordeel te behalen. De georganiseerde misdaad is regelmatig betrokken bij deze praktijken."