BOIC-preses Beckers zal Parijs begeleiden in aanloop naar Spelen 2024

De coördinatiecommissie moet de organisatie van de Spelen in goede banen leiden en de samenwerking verbeteren tussen het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Organisatiecomité voor de Olympische Spelen (OCOG), de internationale federaties en de nationale olympische comités.

De commissie controleert de vorderingen van het OCOG en geeft raad inzake de planning, organisatie en financiering. Verder inspecteert ze onder meer de competitie- en trainingsfaciliteiten en geeft ze een stand van zaken bij het dagelijks bestuur van het IOC over de voorbereidingen op de Spelen. Na de Spelen maakt de commissie nog een rapport over de organisatie van het evenement.

Pierre-Olivier Beckers (57) is in juni begonnen aan zijn vierde en laatste ambtstermijn als voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Sinds 2012 is Beckers ook lid van het IOC, waar hij onder meer in de Ethische Commissie zetelt.