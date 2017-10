Mogen gamers binnenkort deelnemen aan Olympische Spelen?

"Competitieve e-sport kan als een sportactiviteit worden beschouwd", klinkt het in een persmededeling. "De spelers trainen en bereiden zich voor met een intensiteit die vergeleken kan worden met die van de atleten in de traditionele sporten."

E-sport zit in de lift: het zal dit jaar ongeveer 385,5 miljoen mensen, vooral jongeren, bereiken. Hearthstone, League of Legends, Counter-Strike en Defense Of The Ancients 2 zijn enkele van de meest gespeelde games.

Maar als de gamers hun olympische droom willen waarmaken, moet e-sport wel aan de olympische waarden voldoen en moet er een overkoepelend regelgevend orgaan komen dat controleert of de reglementen van de olympische beweging worden gevolgd.