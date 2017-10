Wat is de link tussen Ludo Coeck en El Salvador? YOUCA zocht het uit

Het nationale voetbalelftal is opgericht in 1935. Tot op heden braken de Salvadoranen nooit echt door op wereldvlak, maar ze wisten zich al twee keer te kwalificeren voor het WK, in 1970 en 1982.

De Wereldbekercampagne van 1970 zorgde echter voor veel problemen. In 1969 was er letterlijk een "Voetbaloorlog", ook wel de "oorlog van 100 uur" genoemd. Dit was een oorlog tussen El Salvador en Honduras.

Tijdens kwalificatiematchen voor het WK tussen de 2 landen waren er rellen en werden verschillende supporters van beide landen vermoord. De aanleiding was de gevestigde dictatuur van de toenmalige president van Honduras waardoor er spanningen ontstonden met Salvadoraanse vluchtelingen die zich in het land gevestigd hadden. Op 4 dagen vielen er bijna 2.000 doden. Het duurde tot 1980 vooraleer de teams weer een match zouden spelen.