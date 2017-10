Verenigde Staten willen ook de Winterspelen organiseren

Worden de Verenigde Staten het gastland voor opeenvolgende Zomer- en Winterspelen? Als het van het Amerikaanse Olympisch Comité (USOC) afhangt, zou dat wel eens kunnen.

De Zomerspelen van 2028 werden vorige maand officieel toegekend aan Los Angeles en nu heeft het USOC bevestigd dat het geïnteresseerd is in de Winterspelen van 2026 of 2030.

"Een ideaal scenario zou 2030 zijn, zodat we ons eerst nog ten volle op LA 2028 kunnen concentreren", klinkt het.

Onder meer Denver, Reno-Tahoe en Salt Lake City zijn mogelijke gaststeden. Die laatste stad ontving de Winterspelen nog in 2002.