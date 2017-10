"Bovengrens voor vetpercentage ligt bij sporters tussen 5 en 14 procent"

Hein Vanhaezebrouck zou zich al meteen hebben laten opmerken bij Anderlecht: na een week training zou hij gezien hebben dat verschillende spelers een te hoog vetpercentage hadden. Eén speler zat op 19 procent, een andere zelfs boven 20 procent. En dat was volgens de kranten te veel voor Vanhaezebrouck, en dus moest het naar beneden. Maar wat is het ideaal?

Eva D'Hondt, professor in de antropometrie - het opmeten en in kaart brengen van de mens - gaf tekst en uitleg in "De wereld vandaag" op Radio 1. Vetpercentages zijn belangrijk voor sporters omdat je als atleet moet streven naar een optimale lichaamssamenstelling, en omdat het zo is dat lagere vetpercentages hoe dan ook leiden tot betere sportieve prestaties, klinkt het.

De verklaring daarvoor is dat wie een hoger vetpercentage heeft, ook een hogere lichaamsmassa zal hebben, meer zal wegen met andere woorden. En in veel sporttakken is het nu eenmaal minder efficiënt om meer lichaamsmassa, waarvan een deel te wijten is aan vetmassa, mee te sleuren. En naast de loutere kwestie van het gewicht is er ook nog een fysiologische reden, aldus D'Hondt.