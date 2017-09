Russisch gerecht wil klokkenluider van groot dopingschandaal inrekenen

Rodsjenkov is het voormalige hoofd van het antidopinglaboratorium van Moskou. Zijn onthullingen leidden vorig jaar tot het grootste dopingschandaal in de sportgeschiedenis.

Rodsjenkov leverde de bewijzen dat er een dopingsysteem bestond dat door de Russische staat op poten gezet was. Heel wat atleten uit diverse sporten konden daar gebruik van maken.

Zijn onthullingen over geknoei met urinestalen en cocktails met prestatiebevorderende middelen veroorzaakten een schokgolf. De bekentenissen werden Rodsjenko in bepaalde kringen niet in dank afgenomen. De Rus is intussen uitgeweken naar de Verenigde Staten, omdat hij naar eigen zeggen voor zijn leven vreest.