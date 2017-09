Het laboratorium van Châtenay-Malabry, bij Parijs, is het enige dopinglab in Frankrijk. Jaarlijks worden er 13.500 stalen onderzocht. Maar nu wordt de boel er lamgelegd door het WADA.

Het WADA is erop uitgekomen dat er vervuiling is opgetreden bij stalen van bodybuilders. Voor de situatie is uitgeklaard, blijft het lab dicht.

Alle stalen die nog onderzocht of opnieuw onderzocht moeten worden in Châtenay-Malabry worden nu overgeheveld naar naburige laboratoria.