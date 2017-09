"Lacrosse is de snelste sport op aarde"

Op het jongste EK werden de Belgen 15e, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Maar er zijn vooruitzichten.

"Er wordt op dit moment alles aan gedaan om van Lacrosse een olympische sport te maken. We hebben de noodzakelijke criteria al behaald. Nu is het zaak van de sport in het programma in te passen."

Maar of dat voor meteen is?

"Wie weet over 12 jaar? Ik weet dat het er zit aan te komen. De vraag is wanneer. Ik hoop in elk geval dat we op dat moment nog niet te oud zijn om het mee te kunnen maken."