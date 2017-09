"Zonder veiligheidsgaranties past Frankrijk voor Winterspelen"

De Winterspelen in Pyeongchang in februari van volgend jaar vinden plaats op amper 80 kilometer van de gedemilitariseerde zone tussen Zuid- en Noord-Korea. Nu de spanningen rond Noord-Korea groeien, wordt de veiligheid in vraag gesteld.

"Als de crisis rond Noord-Korea nog erger wordt en de veiligheid van onze sporters en ons team kan niet gegarandeerd worden, dan blijft Frankrijk thuis van de Winterspelen", zegt minister van Sport Laura Flessel. "Maar zo ver is het nog niet."

Frankrijk is het eerste land dat twijfelt over een deelname aan de Winterspelen. Andere landen zoals Canada, de VS, Australië en Japan willen nog geen twijfels uiten. "Maar we volgen de situatie op de voet", klinkt het overal.

Het IOC heeft er vertrouwen in dat de Winterspelen kunnen plaatsvinden zoals gepland. "We zijn nog niet bezig met een eventueel plan-B", luidt het bij IOC-voorzitter Thomas Bach. "Dat zou het diplomatieke overleg kunnen schaden."