Medailles voor de Winterspelen onthuld: "houten" look met Koreaanse symbolen

De Koreaanse ontwerper Lee Suk-woo zorgde voor het design van de 259 setjes (goud, zilver en brons) die gemaakt zullen worden. Het houten uiterlijk symboliseert het vele werk dat in de ontwikkeling van de Koreaanse cultuur en de Spelen zelf is gekropen.

Op de rand van de medaille kunnen we "Olympic Winter Games Pyeongchang 2018" lezen en diezelfde tekst in het Koreaans. Aan de voorkant staan de olympische ringen, aan de achterkant zijn er verwijzingen naar de Spelen én de discipline waarin de medaille is gehaald.

Ook het blauwe lint is niet aan de aandacht van de ontwerper ontsnapt. Het is gemaakt van gapsa, een traditionele Koreaanse stof, en is bedrukt met allerlei Koreaanse symbolen.