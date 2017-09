Organisatiecomité Winterspelen maakt zich geen zorgen over Noord-Korea

Pyeongchang ligt op amper 80 kilometer van de Noord-Koreaanse grens. Pyeongchang ligt op amper 80 kilometer van de Noord-Koreaanse grens.

In februari vinden de Olympische Winterspelen plaats in Pyeongchang, in Zuid-Korea. "Er is geen plan B", klinkt het, ondanks het conflict met Noord-Korea. "De Spelen zullen perfect veilig verlopen", klinkt het.