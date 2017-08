Midden september komt de uitvoerende raad van het IOC samen in Lima. Een van de punten op de agenda is de samenstelling van het comité. Het IOC zal negen nieuwe leden voorstellen en daarbij is er ook een Belg. De 54-jarige De Vos zal namens de Internationale Ruitersportfederatie (FEI) zetelen.

Het IOC laat weten kandidaten te hebben geselecteerd "die voldoen aan de vereiste vaardigheden en de ambitie hebben om de olympische beweging in de toekomst te versterken".