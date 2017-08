"Het IOC moet zich dringend gaan beraden over hoe het verder moet met de Spelen"

Als we kijken naar 2032, zien we dat Nederland een ballonetje heeft opgelaten en dat ook het Rurh-gebied in Duitsland interesse zou hebben. 2032 is wel nog bijzonder ver en normaal gezien worden die Spelen pas over acht jaar toegewezen.

Wie weet wat er tussen nu en dan nog kan gebeuren op economisch en politiek vlak. Het is allemaal wat koffiedik kijken. Het enige wat je met 100% zekerheid kan zeggen, is dat België geen kandidaat zal zijn. We hebben het geld er niet voor en krijgen zelfs amper een voetbalstadion gebouwd. Wat zouden wij dan de OS moeten organiseren?