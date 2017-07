Cijfers tonen: Ronde van Frankrijk blijft populair in Vlaanderen

"Het was misschien niet de spannendste Ronde van de laatste jaren, maar ik ben wel heel tevreden over de respons, en zeer zeker over de manier waarop wij de Tour hebben verslagen", zegt Luc Van Langenhove, Manager Sport van de VRT.

"De marktaandelen op televisie blijven uitzonderlijk hoog, ook vergeleken met andere landen, zowel voor de live verslaggeving als voor Vive le vélo."

"Sporza Tour op Radio 1 was beklijvend en zomers entertainend, en we stellen vast dat we steeds meer mensen bedienen via de nieuwe platformen sporza.be en vrt.nu, waar de live streaming stilaan een ruim publiek aantrekt."