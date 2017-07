Patty Peeters zal vandaag de Belgische vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Wereldspelen in Wroclaw. Peeters is kapitein van de nationale korfbalploeg, vier jaar geleden goed voor zilver.

Swings opnieuw de grote slokop? Op de vorige editie van de Wereldspelen in de Colombiaanse stad Cali veroverde Team Belgium 11 medailles: 3 gouden, 4 zilveren en 4 bronzen. Bart Swings was in het skeeleren goed voor 4 stuks: (2 keer goud, 1 keer zilver en 1 keer brons). Dit jaar is hij er weer bij.

