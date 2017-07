Snookerspeelster Wendy Jans wordt toegevoegd aan selectie Wereldspelen

Jans, meervoudig snookerkampioene, maakte geen deel uit van de oorspronkelijke selectie, maar werd in tweede instantie alsnog aan de lijst toegevoegd. Net als Eddy Leppens zal de 34-jarige Jans uitkomen in het biljarten.



De Belgische delegatie telt nu in totaal 64 atleten. Dat is de grootste delegatie die België ooit naar de Wereldspelen stuurt, het internationale toernooi voor niet-olympische sporten en sportdisciplines.

De 64 Belgische atleten nemen deel aan twaalf verschillende sporten: biljart (2 atleten), gymnastiek (acrobatisch 4 en tumbling 1), handboogschieten (2), jiujitsu (9), korfbal (14), oriënteringssport (1), petanque (4), reddend zwemmen (10), roller skating (4), sportklimmen (1), touwtrekken (10) en waterski (2).