Ceulemans (80): "Het geheim? Veel roken, veel drinken en veel seks"

Wat is het geheim van Ceulemans? "Veel roken, veel drinken en veel seks. Dat is het beste wat er is. Er is niets beters dan dat. Toen ik 19 jaar was en in het leger zat, dacht ik altijd: "Wie wordt nu 80 jaar oud? Dat word ik nooit. Kijk nu. Zo snel kan het gaan."

"Ik hoop nog een hele tijd mee te gaan en dat het zo mag blijven zoals het nu is. Zowel mentaal als fysiek. Meer vraag ik niet", dixit Ceulemans, die nog altijd vol liefde over zijn sport praat.

"Driebanden is sport, kunst en cultuur. Sport in de eerste plaats, kunst omdat het niet voor iedereen weggelegd is en cultuur. Dat is duidelijk. Ik blijf erbij. Ik zou trouwens nog één van die mannen uit de top 16 kunnen kloppen. Vroeger 9 keer op de 10, nu nog 1 op 10."