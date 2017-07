Dallas Cowboys blijft meest waardevolle sportclub ter wereld, Real duikelt van podium

De Dallas Cowboys wachten al sinds 1995 op een nieuwe zege in de Super Bowl, maar toch blijft de Texaanse footballclub de meest waardevolle sportclub ter wereld.

De waarde van de Cowboys stijgt van 4 miljard dollar naar 4,2 miljard dollar. Daarmee doen ze een half miljard beter dan de New York Yankees (3,7 miljard dollar). Na de twee Amerikaanse grootmachten volgen drie Europese voetbalclubs.

Manchester United (3,69 miljard) wipt over Real en Barcelona naar plaats drie, gevolgd door Barcelona (3,64 miljard) en Champions League-winnaar Real Madrid (3,58). Real is de enige club in de top tien die aan waarde verliest (-2%). Nog bovenin te vinden: New York Knicks (7e - 3,3 miljard) en Los Angeles Lakers (9e - 3 miljard).

Opvallend van de 50e meest waardevolle clubs komen er 27 uit de NFL, de Noord-Amerikaanse American Football-competitie. De gemiddelde waarde van de 50 clubs is 2,5 miljard dollar, dat is 300 miljoen meer dan vorig jaar.