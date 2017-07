Ann Wauters en Florian Van Acker krijgen Vlaams Ereteken

De Eretekens van de Vlaamse Gemeenschap werden vandaag voor de derde keer toegekend aan mensen die zich op een uitzonderlijke manier onderscheiden hebben en bijgedragen hebben aan het positieve imago van Vlaanderen.

Dit jaar was er ook een Ereteken weggelegd voor twee sporters: basketbalster Ann Wauters, die onlangs brons pakte op het EK met de Belgian Cats, en tafeltennisser Florian Van Acker, die vorig jaar goud won op de Paralympische Spelen.

"Het is een eer om hier te zijn", zegt Ann Wauters. "Het doet wel iets om bij dit lijstje van mensen te horen. Daar heb ik toch wel even bij stilgestaan toen ik deze brief thuis kreeg. En dat we ondertussen ook nog brons gewonnen hebben op het EK maakt het plaatje compleet."

Naast Wauters en Van Acker waren er onder meer ook Eretekens voor weerman Frank Deboosere, zanger Will Ferdy en schrijver David Van Reybrouck.