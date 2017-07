Trump "werkt hard" om Spelen naar L.A. te krijgen

Het is geweten dat Trump zijn officiële standpunten liever op Twitter verspreid dan in de media. Op de sociale media schreef hij vandaag: "We werken hard om de Olympische Spelen binnen te halen voor de Verenigde Staten (L.A.). Blijf op de hoogte."

Los Angeles en Parijs zijn de overgebleven kandidaten om de Spelen van 2024 te organiseren. De toewijzing daarvan vindt plaats op 13 september dit jaar.

Vandaag mochten de steden hun kandidatuur een laatste keer voorstellen aan het IOC in Lausanne. Daar wordt vandaag bovendien beslist of de organisatie van de Spelen van 2024 en 2028 gelijktijdig zullen worden toegekend. Zo wil het IOC mogelijk een keuze vermijden tussen de twee steden.

Moest het IOC dat beslissen, dan kan Trump zo goed als zeker uitpakken met het feit dat hij als president de zomerspelen naar zijn land bracht. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1996 in Atlanta.