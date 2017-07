Peter Genyn: "100 meter wordt dé race van het WK"

Na Londen laat Peter Genyn de 400 meter rusten. Op de Paralympische Spelen van 2020 in Tokio wordt die vervangen door de 200.

"Het is mijn ambitie om er over drie jaar opnieuw bij te zijn op de Paralympische Spelen", vertelt de 40 jarige topatleet. "Daarom concentreer ik me deze zomer meer op de 200 meter. In september zal ik die ook rijden op de Ivo Van Damme-Memorial."

Eerst wacht het WK. Volgende week maandag komt Genyn in actie op de 400 meter, vier dagen later staat de spannende 100 meter op het programma.