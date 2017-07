Wordt parkour de next big thing op de Olympische Spelen?

In de Vietnamoorlog was het een ontsnappingstechniek, in de Parijse buitenwijken werd het een sport. Vandaag is parkour (of freerunning) trending en veel meer dan een sport alleen.

"De eerste jaren is het een sport omdat je de basistechnieken moet aanleren en je jezelf moet leren beschermen bij valpartijen", vertelt freerunner Robbe Colman, "maar eenmaal daar voorbij wordt het een levensstijl of kunstvorm."

"Parkour is voor mij een vrije bewegingsvorm of een sport waarbij je je lichaam gebruikt om uitdagingen te zoeken in je omgeving", legt Nico Vanhole uit.