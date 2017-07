Tips van sporters: parkour (of ook: freerunning)

Een sprong waarbij je in evenwicht probeert te landen. Het is daarbij heel belangrijk dat je dit doet op de bal van je voet, net onder de tippen.

Je vangt de sprong op door ietwat door de je benen te buigen, maar je lichaam wel mooi recht te houden. Op die manier kan je de kracht van de sprong veel beter verdelen over de rest van je lichaam.

Plat op je voeten landen is geen goed idee. Het gevolg is een hele onaangename landing die luid klinkt en over je hele lichaam voelt.