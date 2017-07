Van Alphen als kinesist van Belgische delegatie naar Deaflympics

"Op een sportgala kwam ik in contact met het Belgian Deaflympic Team. Zij hadden geen kinesist meer en vroegen me of ik wou invallen. Ik vond het een unieke kans om ervaring op te doen", zei de tienkamper. Ik ben al op de hoogte van de fysieke kwaaltjes en zal daar vooral op inspelen."

Maar Van Alphen zal ook zijn ervaring als atleet delen. "Ik was persoonlijk heel erg onder de indruk van mijn eerste Zomerspelen in Peking. Er komt zoveel meer bij kijken dan op een EK of WK. Je ziet atleten van andere sporttakken, het evenement is veel groter en je komt in een andere omgeving terecht. Ik hoop hen daarin te ondersteunen."

"Er is weinig aandacht voor dovensport. Dat is begrijpelijk, onbekend maakt immers onbemind. Ik ben hier niet als een soort peter aan begonnen. Ik wilde vooral meer ervaring opdoen als kinesist. Maar het is natuurlijk mooi meegenomen dat mijn aanwezigheid voor extra aandacht zorgt."