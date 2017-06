Rusland mag zelf weer dopingcontroles uitvoeren

Het Rusada zal wel nog onder toezicht van het WADA en het Britse Antidopingagentschap moeten werken. "Maar dit is een grote stap naar de volledige rehabilitatie", verklaarde de Russische vicepremier Vitali Moetko, verantwoordelijk voor het sportbeleid.

"We werken hard aan een sterk en onafhankelijk Rusada, dat het respect en de erkenning van de andere antidopingagentschappen zal verdienen."

Het Rusada werd in november 2015 geschorst nadat een WADA-rapport gestructureerd dopinggebruik in de Russische atletiek aan het licht had gebracht. Het Rusada zou daarbij positieve dopingtests verdoezeld hebben en atleten van nakende controles op de hoogte gebracht hebben.