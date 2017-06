Vacature: word jij onze nieuwe social media manager?

Sporza.be zoekt een “social content creator”: een sportfan die (vooral op onze sociale kanalen) snedig uitpakt met zijn grappige vingers, ad rem is in correct en vlot Nederlands, oog heeft voor wat er in de rand van de sport gebeurt, handig is met foto en video en geregeld zelf naar buiten gaat om op een alternatieve manier verslag uit te brengen van een sportwedstrijd/evenement.