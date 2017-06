Gynaecoloog en sportarts Bayens: "Zwanger sporten wordt het nieuwe normaal"

"Voor een zwangere vrouw is het goed om te sporten en te blijven bewegen. De richtlijnen zijn de laatste jaren helemaal veranderd. De vrouw moet overtuigd worden om te sporten tijdens de zwangerschap. Elke vrouw op haar niveau natuurlijk."

Wat zijn juist de voordelen? "Sporten en bewegen zijn belangrijk omdat het veel positieve effecten heeft op de zwangerschap. Minder braakneigingen, een betere bloedsomloop, beter slapen, minder depressie, ... Er zijn heel wat voordelen aan zwanger sporten."

"Er is ook minder risico op te zware baby's, minder risico op zwangerschapsdiabetes, minder risico op een te hoge bloeddruk. Zwanger sporten wordt het nieuwe normaal. Vroeger was het "rusten rusten", nu is "bedrust" praktisch verdwenen uit de zwangerschap. Het wordt net aangeraden om te sporten."