VIDEO: Nys, Herremans en Hellebaut sporen schoolkinderen aan om meer te sporten

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat overgewicht een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid, ook bij onze kinderen en jongeren.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaalt dat peuters en kleuters best minstens 3 uur per dag bewegen. Voor jongeren vanaf 6 jaar gaat het om 60 minuten matige tot zware lichamelijke activiteit per dag. In België voldoet maar 6,5 procent van de kinderen tussen 6 en 9 hieraan, in de groep van 10 tot 17 jaar maar 2,4 procent.