Belgische vrouwen bereiden zich voor op WK lacrosse: "Sport zit in de lift"

"We maken niet veel kans om te winnen, maar 2 jaar geleden op het EK hebben we wel veel geleerd. Zo ondervonden we wat het is om druk op de bal te zetten. In België krijg je immers altijd vrij spel."

"We doen ook mee aan het WK om de sport te doen groeien in België. Er zij nu 9 teams in de competitie, maar je ziet dat de sport in de lift zit. Elk jaar komen er spelers bij, omdat lacrosse af en toe in films of in series te zien is."

Financieel is het wel niet evident om rond te komen. "We krijgen geen subsidies en sponsors vinden is ook niet makkelijk. Onze deelname aan het WK, toch 2.000 euro per persoon, bekostigen we zelf."

"We zijn wel met een crowdfundingactie begonnen. Mensen kunnen ons financieel steunen. Alle matchen op het WK zullen met livestream te zien zijn, dus je kan meteen zien waar je geld naartoe gaat."