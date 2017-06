Dopingdocumentaire brengt Roberto Carlos in nauwe schoentjes

De Braziliaanse dokter Julio Cesar Alves is een van de spilfiguren in de reportage. "Hij is niet helemaal een onbekende", legt Sporza-journalist David Naert uit.

"Alves heeft al tot twee keer toe op de Braziliaanse tv verteld over hoe hij als arts tientallen sporters behandeld heeft met verboden producten. Dat deed hij eens in 2013, maar ook al in 2002."

"Toen had hij het over tientallen sporters die hij behandelde, onder wie twee Braziliaanse voetbalinternationals. Net in 2002 won Brazilië het WK in Japan en Zuid-Korea."

"De documentaire toont aan dat Alves gewoon zijn gang kon blijven gaan als dopingdokter. Dat hebben de makers aangetoond door undercover langs te gaan in zijn praktijk. Atleten die zich wilden laten doperen, kregen zonder problemen clenbuterol en EPO voorgeschreven."