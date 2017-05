VIDEO: Longboarden in België: spektakel op de Ardense hoogvlaktes

De rijders strijden in verschillende manches per 3 of per 4 om de zege. Op deze track in Wallonië razen ze met maximaal 80 km/u naar beneden, in tegenstelling tot afdalingen in het hooggebergte waar ze met 120 km/u naar beneden gaan.

"Maar als je veel durft en een goed boardgevoel hebt, dan kom je al snel ergens.", vertelt Tibor.

"Een longboard is een lang skateboard met grotere wielen zodat je veel sneller gaat. Door die snelheid krijg je een enorme adrenalinestoot."

"Het verschil met het gewone skaten is dat je snel schaafwonden kan hebben en daarvoor heb je wel bescherming nodig. Bij deze discipline moet je alles heel hard controleren van zodra je snelheid hebt. Anders loopt het snel slecht af."