Het is eens iets anders: Belgische wintersporters zweten in Portugese zon

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Belgische atleten bereiden zich in Portugal voor op de Winterspelen Belgische atleten bereiden zich in Portugal voor op de Winterspelen

De 26 Belgische atleten die in aanmerking komen voor de Spelen in Pyeonchang zijn op stage in Portugal. Daar ligt geen sneeuw en dus ligt de focus op teambuilding en conditie- en krachttraining. Het is de eerste keer dat het BOIC zo'n stage voor de wintersporters organiseert.