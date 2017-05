Aanvankelijk waren er zes kandidaat-steden voor 2024, maar Hamburg, Boston, Rome en Boedapest trokken zich om financiële redenen terug. Bach wil vermijden dat Parijs of Los Angeles afhaakt voor 2028 mocht de stad naast de organisatie van 2024 grijpen.

Zo zou het kunnen dat bij de stemming in september in Peru zowel Parijs als Los Angeles een winnaar is. De ene als gaststad van 2024, de andere als organisator van 2028.