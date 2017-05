Slow-TV experiment met Ruben Van Gucht genomineerd voor Europese award

U herinnert zich ongetwijfeld nog het slow-television experiment met Ruben Van Gucht in de hoofdrol. Samen met een peloton wielerliefhebbers legde hij het volledige parcours van de Ronde Van Vlaanderen met de fiets af aan een gezapig tempo. De volledige rit werd integraal uitgezonden op Canvas.

Maar meer dan een nieuw format, was deze uitzending ook op technisch vlak innovatief. Omdat het budget beperkt was, werd er gezocht naar alternatieven om de uitzending een dag lang in de lucht te houden.

Luc Mertens (VRT-technologie): "Om de Ronde van Ruben Van Gucht in beeld te brengen, hebben we een verbindingstechnologie ingezet die gebruik maakt van het bestaande, publieke 4G-netwerk. Hierbij worden 4G-signalen gebundeld, om zo de beelden en audio door te sturen."

"Het was de uitdaging om niet alleen de video maar ook audio, intercom, enz. met aanvaardbare kwaliteit en zonder al te grote vertraging door te sturen. Los daarvan zat het belang van dit 'experiment' vooral in de vernieuwende manier om een live-uitzending te maken en een nieuwe manier van samenwerken."