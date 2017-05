Goudkoorts in België: al 6x goud op EK of WK in 2017

Na haar olympische titel in de zevenkamp voegde Nafi Thiam op het EK indoor ook de Europese titel in de vijfkamp aan haar palmares toe. "En dat zonder specifieke voorbereiding, want ze besloot pas heel laat om deel te nemen. Bovendien won ze met de vingers in de neus", weet David Naert.

"Het is "maar" een EK indoor en het is een post-olympisch jaar, maar zonder voorbereiding verbeterde ze wel twee persoonlijke records en ze sprong ook bijna over 1,99m. Het zit ongelooflijk goed bij Thiam."

"Op het WK, in augustus in Londen, wordt ze de te kloppen vrouw. Concurrente Jessica Ennis is zwanger en Brianne Theisen-Eaton is gestopt. Als haar elleboog het houdt dan kan het bijna niet mislopen. En als ze zo goed blijft hoogspringen of misschien zelfs nog beter, dan zal ze nóg meer haar stempel drukken."