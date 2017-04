Stockholm trekt zijn kandidatuur voor Winterspelen 2026 opnieuw in

"Het IOC werkt aan een nieuwe reglementaire code, Agenda 2020, maar deze zou mogelijk pas beschikbaar zijn in november 2017. Oorspronkelijk was dit augustus 2016", legt het organisatiecomité uit. "Door die vertraging lijkt het ons onmogelijk om in die korte tijdspanne een juiste analyse te maken en de vragen van verschillende actoren te beantwoorden."

Het is niet de eerste keer dat Stockholm zijn kandidatuur als gaststad van de Winterspelen intrekt. Ook voor de Spelen van 2022 trok Zweden zich nog voor de verkiezing terug.

Het IOC zal de gaststad voor de Winterspelen van 2026 bekendmaken in 2019.