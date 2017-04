Erdogan wil Winterspelen 2026 in Turkije organiseren

Belga Erdogan wil de Winterspelen van 2026 naar Turkije halen. Erdogan wil de Winterspelen van 2026 naar Turkije halen.

De Turkse president Erdogan wil de Olympische Winterspelen van 2026 in Turkije organiseren. Dat zei hij in een bezoek aan de stad Erzurum, in het oosten van het land. "Deze stad is het waard om de Spelen te verwelkomen."