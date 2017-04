Nieuwe dopingtests kosten drie atleten hun olympische medailles

De Oezbeekse worstelaar Artur Taymazov won goud in Peking in 2008 in de categorie tot 120 kilogram. In de bloedstalen van de Oezbeek werden bij nieuwe tests sporen van Turinabol en Stanozolol gevonden.

Ook bij de Oekraïense worstelaar Vasjl Fedorjsjin (zilver in Peking in de categorie tot 60 kilogram) en bij de Russische gewichthefster Svetlana Tzarukaeva (zilver in Londen in de categorie tot 63 kilogram) werden na nieuwe tests sporen van Turninabol aangetroffen.

De drie atleten moeten hun medaille teruggeven.