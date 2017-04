WADA-rapport: Belgen zitten in top 5 dopingzondaars van 2015

Er werden in 2015 in totaal 1.929 overtredingen vastgesteld. Er werden in 2015 in totaal 1.929 overtredingen vastgesteld.

Het Wereldantidopingagentschap WADA heeft zijn derde jaarverslag bekendgemaakt. Het gaat om de statistieken van 2015. Met 270 dopingovertredingen is bodybuilding de slechtste leerling van de klas. In het landenklassement staat België met 67 overtredingen nog altijd in de top vijf.