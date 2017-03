Deze sporters overwonnen kanker en maakten een comeback (net als de Cercle-doelman)

Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld Lance Armstrong. In 1993 kwam hij door de grote poort binnen in de wielerwereld. Hij werd als 21-jarige neoprof wereldkampioen op de weg in Oslo.

Drie jaar later sloeg het noodlot toe bij de jonge Amerikaan. Er werd teelbalkanker vastgesteld. De kanker was al uitgezaaid naar zijn longen en hersenen.

Enkele maanden later zat Armstrong al weer op de fiets. Hij won onder meer zeven keer de Ronde van Frankrijk, maar bekende later dopinggebruik. In 2011 ging de Amerikaan op pensioen. Sinds zijn ziekte zet Armstrong zich in voor de strijd tegen kanker.