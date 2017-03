Handbal is opnieuw een topsport in Vlaanderen: "Belangrijk dat erkenning er is"

"De subsidie die we ontvangen beschouw ik als een belangrijk signaal voor de ontwikkeling van onze sport", vertelt Wim Vos, voorzitter van de Vlaamse Handbalvereniging.

De toegekende subsidies zijn voor "de organisatie en uitvoering van talentdetectie en ontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool".

"Het bedrag dat we krijgen is niet zo groot maar belangrijker is dat er opnieuw erkenning is. Sinds het wegvallen van de subsidiëring in 2012 is dit een eerste stap."

"Ik beschouw dit als een appreciatie van het harde werk. Aan ons nu om te bewijzen dat we het vertrouwen waard zijn", sluit een gelukkige Vos af.