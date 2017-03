31 Duitse ex-atleten geven gebruik anabolen toe

61 atleten beantwoorden de vragen van de onderzoeker en meer dan de helft daarvan bevestigde het gebruik van anabole steroïden. "31 atleten gaven hun dopinggebruik toe. Ze waren verbazingwekkend openhartig."

Een van de oud-atleten is discuswerper Klaus-Peter Henning. Hij had er geen probleem mee om over het dopinggebruik te praten. "Het onderzoek geeft de realiteit goed weer; het is precies zoals ik het me herinner. Ik wist toen al dat het gebruik van anabolen gemeengoed was. Ik gebruikte zelf ook."